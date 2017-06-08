Эксперт: задержки рейсов «Аэрофлота» связаны с техническими проблемами «Суперджетов»

Участники Платоновского фестиваля, который проходит в эти дни в Воронеже, обвинили «Аэрофлот» в «беспрецедентном волюнтаризме», сообщает Блокнот-Воронеж.

Дирекция фестиваля сообщила на официальной странице мероприятия в соцсети Facebook, что за первые пять дней фестиваля перевозчик без объяснения причин перенес четыре рейса. Эксперты же объясняют отмены рейсов «Аэрофлота» техническими причинами, в частности, неисправностями обслуживающих рейсы самолетов Sukhoi Superjet.

По словам организаторов фестиваля, из-за этих задержек были сорваны графики монтажа и репетиций участников Платоновского фестиваля. Так, рейс «Аэрофлота» SU 1352, которым в 23:50 должен был вылететь из Москвы в Воронеж венгерский театр Proton Theatre, перенесли на 04:40 4 июня; рейс SU 1355 Воронеж-Москва 4 июня в 19:45, которым летел Государственный академический театр имени Вахтангова, оказался перенесен на 07:05 5 июня, а рейс SU 1352 на 6 июня в 23:50, которым добирался до Воронежа Nederlands Dans Theater (NDT), перенесли на 5 утра 7 июня.

В результате, резюмируют в Платоновфесте, венгерский театр позже запланированного приступил к монтажу декораций, в такую же ситуацию попал и NDT. Также не смог вовремя вылететь из Воронежа театр имени Вахтангова.

Эксперты же, напротив, не считают задержки этих рейсов необоснованными, назвав одной из их главных причин технические проблемы воздушных судов Sukhoi Superjet.

- У «Аэрофлота» были отмены по ночным рейсам, компания приняла решение поменять расписание, для того чтобы снизить риск, связанный с отказами Суперджета, - говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, действия авиакомпании в подобной ситуации вполне разумны.

- С одной стороны компания действительно минимизирует свои риски, связанные с возможными техническими неисправностями и связанными с этим проблемами. С другой стороны компания предупреждает пассажиров: тем, кого не устраивает новое расписание, перевозчик возвращает средства, уплаченные за билет. Конкуренция на рынке Москва-Воронеж довольно высока, и у пассажиров все-таки есть возможность выбрать подходящий рейс по времени, для того чтобы добраться до Москвы или до Воронежа, - резюмирует эксперт.